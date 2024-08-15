العراق يؤجل الإعلان عن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، انه "في معرض رد الناطق الرسمي في وزارة الخارجية الامريكية اثناء الايجاز الصحفي على سؤال أحد الصحفيين بإجابته غير الدقيقة، تود الوزارة توضيح ما يلي: لا توجد قوات أمريكية في العراق باستثناء المستشارين العسكريين الموجودين تحت مطلة التحالف الدولي، هؤلاء المستشارون مشمولون بمخرجات اعمال اللجنة العسكرية العليا ويلتزم الطرفان بالأليات المتبعة بمخرجاتها".وأضافت، "اعمال اللجنة العسكرية العليا خلال الأشهر الماضية ركزت على تقييم خطر تنظيم داعش بهدف الوصول الى موعد نهائي لأنهاء المهمة العسكرية لعملية العزم الصلب، وعلى هذا الأساس سيتم انهاء الوجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على ارض العراق".وأشارت الى ان " النقاشات شملت تفاصيل تضمنت تراتبية انسحاب المستشارين من المواقع ولم يبق سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى، وكنا قريبين جداً من الإعلان عن هذا الاتفاق ولكن بسبب التطورات الأخيرة تم تأجيل الإعلان عن انهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق".وتابعت، ان "العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة في جميع المجالات بما في ذلك العلاقة الأمنية منفصلة تماماً عن مسار العلاقة مع قوات التحالف الدولي هذه العلاقة قائمة قبل التحالف وستسمر بعده وقد ناقش الوفد العراقي مستقبل العلاقة الأمنية في مجالات التدريب والتسليح والتجهيز والتعاون الأمني وذلك في ضوء ما يسمح به الدستور العراقي وأطار الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة".