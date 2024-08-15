العراق وتركيا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب.

وقال حسين في تدوينة عبر منصة X تابعتها السومرية نيوز، انه "تتويجاً للاجتماعات الأمنية المكثفة، وقعنا اليوم مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب".

واضاف ان "وزيري دفاع البلدين وقعا المذكرة"، لافتا إلى أن "هذه المذكرة تمثل إضافة نوعية لعلاقاتنا الثنائية وتأكيداً على التزامنا المشترك بالسلام والاستقرار في المنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة".