حزب الحل يبارك للحزب الديمقراطي الكردستاني ذكرى تأسيسه

بارك رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، اليوم الجمعة، للحزب الديمقراطي الكردستاني ذكرى تأسيسه الثامنة والسبعين.

وقال الكربولي في كتاب مذيل بتوقيعه، انه "يتقدم قيادة وكوادر واعضاء تنظيمات حزب الحل بأطيب التهاني والتبريكات للزملاء في قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وفي مقدمتهم الرئيس مسعود بارزاني".



وأضاف: "نستذكر التاريخ النضالي الطويل لقادة ومؤسسي الحزب في الدفاع عن قضايا العراق في الحرية والديمقراطية".