فائق زيدان يستقبل الملحق العدلي في السفارة الأمريكية

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان التقى اليوم الاحد الموافق 18/ 8/ 2024 الملحق العدلي في السفارة الأمريكية في بغداد إلين اندريزي".وأضاف المجلس، أن "الجانبين بحثا عدد من الملفات القانونية المشتركة".