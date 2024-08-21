مطالبات لتشكيل لجنة نيابية تحقق بالفرق في جداول الموازنة البالغة 8 ترليونات

وقالت عبد الواحد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد الحديث عن الفرق في جداول الموازنة والذي يصل إلى ٨ ترليونات، صار لزاماً على رئاسة المجلس الرد على كتاب مجلس الوزراء الذي تم إرساله في الأول من تموز الماضي وعلى أثره أوعز رئيس اللجنة المالية بتشكيل لجنة لمعرفة الحقائق".وأوضحت عبد الواحد، "يبدو (أكو تغليس على الموضوع)، لذا نطالب بتشكيل لجنة نيابية تُعرض نتائجها على مجلس النواب لمعرفة الحقائق، فإذا كان كتاب مجلس الوزراء دقيقاً ويوجد تلاعب بالجداول فهذه كارثة يجب عدم السكوت عنها، وأن لا يسمح البرلمان بأن يكون جسراً للفاسدين".