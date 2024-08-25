السيد الصدر يشبه حزب الله اللبناني بجيش المهدي: وحيد في مواجهة الاحتلال

السومرية نيوز-سياسة



وصف زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الاحد، حزب الله في لبنان، بأنه "وحيد في مواجهة العدو الصهيوني" كما كان جيش المهدي وحيدًا في مقاومة الاحتلال عام 2003.



وقال السيد الصدر في تغريدة اطلعت عليها السومرية نيوز، انه "لأننا نعلم معنى ان تكون وحيدا في ساحة الصراع، فاننا ندعو الله عز وجل ان يحمي لبنان الحبيبة وشعبها العظيم ومجاهديها الكرام من كل شرور وان يجنبها عدوان الحرب الصهيونية".



التغريدة ادناه: وقال السيد الصدر في تغريدة اطلعت عليها السومرية نيوز، انه "لأننا نعلم معنى ان تكون وحيدا في ساحة الصراع، فاننا ندعو الله عز وجل ان يحمي لبنان الحبيبة وشعبها العظيم ومجاهديها الكرام من كل شرور وان يجنبها عدوان الحرب الصهيونية".التغريدة ادناه: