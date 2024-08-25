تحديد موعد زيارة بزشكيان للعراق

السومرية نيوز – سياسي

كشف مصدر مسؤول في الرئاسة الإيرانية، عن موعد زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لبغداد.

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيرانية عن المصدر قوله ان "الرئيس مسعود بزشكيان سيزور نهاية أيلول المقبل".

وأضاف ان "زيارة بزشكيان إلى ستكون هي الزيارة الخارجية الأولى له منذ تسلمه منصب رئاسة الجمهورية في تموز الماضي".

وأشار المصدر إلى أن "الزيارة ستكون نهاية ايلول قبل أن يسافر الرئيس الإيراني إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وبحسب وسائل إعلام محلية إيرانية، سيرافق بزشكيان في زيارته إلى وزير الخارجية عباس عراقجي، ووزراء الداخلية والنفط والإسكان، ومحافظ البنك المركزي الإيراني.

وكان رئيس الوزراء وجَّه، في وقت سابق، دعوة رسمية إلى بزشكيان لزيارة بغداد، وذلك بعد تنصيبه رئيسًا للجمهورية.