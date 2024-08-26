الأعرجي يدعو لانهاء مخيم الهول

السومرية نيوز - محلي

دعا مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى تفكيك مخيم الهول بعد إعادة ساكنيه الى دولهم.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى في بروكسل اليوم الإثنين، رئيس جهاز ‏التنسيق لتحليل التهديدات (OCAM)، كيرت فيركوتيرين".

وأضاف ان "الاعرجي بحث مع فيركوتيرين، عمل جهاز التنسيق لتحليل التهديدات (OCAM) وآليات التعاون المشترك مع الجهات العراقية"، لافتا الى ان "اللقاء تناول بحث الإستراتيجيات الخاصة بمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب، وملف مخيم الهول السوري، وجهود الحكومة العراقية في إعادة العوائل وتأهيلهم وإدماجهم بالمجتمع".

وثمّن الأعرجي "جهود الحكومة البلجيكية لمبادرتها بإعادة رعاياها من مخيم الهول"، داعيا إلى "تشجيع بقية الدول لإعادة رعاياها وتفكيك المخيم، لما يمثله من خطر حقيقي على المنطقة والعالم".