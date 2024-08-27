العراق وايرلندا يبحثان التعاون في المجالين القضائي والقانوني

السومرية نيوز – سياسي

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان اليوم الثلاثاء، مع سفيرة جمهورية ايرلندا ماريان بولجر التعاون في المجالين القضائي والقانوني.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم الثلاثاء، سفيرة جمهورية ايرلندا ماريان بولجر".

وأضاف انه "تم بحث التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني".