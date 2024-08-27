مصدر: أمر القبض بحق هيثم الجبوري جاء بتهمة استغلال الوظيفي

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نعيم وحليمة
من
02:30 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إصابة عامل "تركي" باعتداء في ميسان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-498193-638603441295995267.jpg
مصدر: أمر القبض بحق هيثم الجبوري جاء بتهمة استغلال الوظيفي
سياسة
2024-08-27 | 04:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,861 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
كشف مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشان صدور امر قبض بحق
هيثم الجبوري
.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "القضاء العراقي أصدر أمرا بالقبض على
هيثم الجبوري
على خلفية الاستغلال الوظيفي".
ويأتي أمر القبض بعد ساعات من أمر المحكمة نفسها بإلقاء القبض على المتهم الأول بسرقة القرن نور زهير المظفر.
وشغل الجبوري في الحكومة السابقة مستشاراً لرئيس الوزراء.
يذكر أن "قوة امنية تابعة الى الهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكنت من اعتقال وتوقيف النائب السابق هيثم الجبوري" في 30 تشرين الثاني 2022.
وفي 11 كانون الثاني 2023، أطلقت السلطة القضائية أطلقت سراح مستشار رئيس الوزراء السابق، ورئيس اللجنة المالية النيابية السابق
هيثم الجبوري
بكفالة مالية عن قضية تورطه بسرقة القرن والكسب غير المشروع".
وأشار مصدر قضائي آنذاك ان "الجبوري قام بإعادة جزء من الأموال وتعهد بإعادة ما تبقى في ذمته من أموال".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
القضاء العراقي يصدر أمر قبض بحق نور زهير
03:15 | 2024-08-27
زيد الطالقاني يسلّم نفسه إلى القضاء
04:08 | 2024-08-26
القضاء يضع شخصية مؤثرة على الإنترنت تحت "الإقامة الجبرية"
03:04 | 2024-08-23
نشرة السومرية.. القضاء يحبط محاولات نهب "الفروسية" وانتقادات تطارد الحكومة بسبب الدولار
12:10 | 2024-08-19
القضاء
هيثم الجبوري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد
محليات
48.01%
15:55 | 2024-08-25
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد
15:55 | 2024-08-25
جريمة تهز الكويت
دوليات
18.11%
13:35 | 2024-08-26
جريمة تهز الكويت
13:35 | 2024-08-26
هل يعطل العراق دوامه الرسمي في ذكرى ولادة الرسول (ص)؟
محليات
18.09%
11:54 | 2024-08-26
هل يعطل العراق دوامه الرسمي في ذكرى ولادة الرسول (ص)؟
11:54 | 2024-08-26
الرطوبة والقبة تنسلخان من سماء العراق تدريجيًا.. والحرارة الثلاثينية تبدأ بالظهور
محليات
15.8%
01:55 | 2024-08-26
الرطوبة والقبة تنسلخان من سماء العراق تدريجيًا.. والحرارة الثلاثينية تبدأ بالظهور
01:55 | 2024-08-26
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
العراق يلامس حلم المونديال - حلقة ٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-27
Morning Live
العراق يلامس حلم المونديال - حلقة ٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-27
ناس وناس
بغداد شارع الرشيد - الحلقة ٩٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-27
ناس وناس
بغداد شارع الرشيد - الحلقة ٩٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-27
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
العراق في دقيقة
26-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-26
العراق في دقيقة
26-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-26
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
Biotic
جدري القردة - النوم والصحة - وزواج القاصرات - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-23
Biotic
جدري القردة - النوم والصحة - وزواج القاصرات - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-23
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
الأكثر مشاهدة
Morning Live
العراق يلامس حلم المونديال - حلقة ٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-27
Morning Live
العراق يلامس حلم المونديال - حلقة ٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-27
ناس وناس
بغداد شارع الرشيد - الحلقة ٩٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-27
ناس وناس
بغداد شارع الرشيد - الحلقة ٩٥ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-27
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
الهوا الك
ذئاب بشرية تنقض على العراقيين - الحلقة ١٩ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-26
العراق في دقيقة
26-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-26
العراق في دقيقة
26-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-26
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
خط أحمر
قـ*لوا مهندس لاسترجاع اموالهم - الحلقة ١٧ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-25
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
كان يا مكان
أحسست أن أحداً قد أمسك بيدي - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-24
Biotic
جدري القردة - النوم والصحة - وزواج القاصرات - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-23
Biotic
جدري القردة - النوم والصحة - وزواج القاصرات - الحلقة ١٩ | الموسم 3
15:30 | 2024-08-23
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
اخترنا لك
مجلس حلف شمال الأطلسي يستضيف الأعرجي في بروكسل.. العراق يوجه طلباً لـ32 دولة
07:15 | 2024-08-27
اتهام للحكومة الاتحادية بالتنصل عن دفع رواتب كردستان وتأخيرها
06:41 | 2024-08-27
الخارجية النيابية تؤشر "مخالفات" في آلية اختيار سفراء العراق
05:15 | 2024-08-27
شبكة تجسس داخل مجلس الوزراء... بطلها ضابط مطرود
05:14 | 2024-08-27
بعد طرحه من المالكي.. هل سيتجه العراق نحو اعتماد النظام الرئاسي؟
04:41 | 2024-08-27
العراق وايرلندا يبحثان التعاون في المجالين القضائي والقانوني
02:49 | 2024-08-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل سنشهد عاماً دراسياً بزخم مروري منخفض قياسا بالسابق؟
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.