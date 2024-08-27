مصدر: أمر القبض بحق هيثم الجبوري جاء بتهمة استغلال الوظيفي

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "القضاء العراقي أصدر أمرا بالقبض على على خلفية الاستغلال الوظيفي".ويأتي أمر القبض بعد ساعات من أمر المحكمة نفسها بإلقاء القبض على المتهم الأول بسرقة القرن نور زهير المظفر.وشغل الجبوري في الحكومة السابقة مستشاراً لرئيس الوزراء.يذكر أن "قوة امنية تابعة الى الهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكنت من اعتقال وتوقيف النائب السابق هيثم الجبوري" في 30 تشرين الثاني 2022.وفي 11 كانون الثاني 2023، أطلقت السلطة القضائية أطلقت سراح مستشار رئيس الوزراء السابق، ورئيس اللجنة المالية النيابية السابق بكفالة مالية عن قضية تورطه بسرقة القرن والكسب غير المشروع".وأشار مصدر قضائي آنذاك ان "الجبوري قام بإعادة جزء من الأموال وتعهد بإعادة ما تبقى في ذمته من أموال".