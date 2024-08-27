اتهام للحكومة الاتحادية بالتنصل عن دفع رواتب كردستان وتأخيرها

وقالت محمد في حديث لـ السومرية نيوز، "نتعجب من تأخير رواتب موظفي كردستان مع نهاية كل شهر بحجة التدقيق الذي هو بالأصل لا يستغرق سوى بضع ساعات"، مشيرة الى ان "التأخير يصل الى شهر كامل خلال الشهرين الماضيين، وأصبح الموظفون في الإقليم يتحملون عبء الخلافات السياسية بين وأربيل".وأضافت محمد، أن "الحكومة الاتحادية تتنصل من دفع رواتب موظفي الإقليم رغم الاتفاقات بين وأربيل على حصة الإقليم في الموازنة بما فيها رواتب الموظفين"، داعية الى "مساواة موظفي كردستان مع بقية الموظفين في المحافظات بتسلم الراتب مع نهاية كل شهر".