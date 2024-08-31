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العراق يترأس الـ77
سياسة
2024-08-31 | 04:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
274 مشاهدة
السومرية نيوز – محلي
ترأس العراق، اليوم السبت، مجموعةِ الـ 77 والصين في الأممِ المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "جمهوريةُ العراقِ اختيرت لرئاسةِ مجموعةِ الـ 77 والصين (G77) في الأممِ المتحدةِ للعامِ 2025، وذلك بعدَ اجتماعِ مجموعةِ آسيا والمحيطِ الهادئ الذي عُقدَ لمناقشةِ ترشيحِ العراقِ لهذا المنصب".
وألقى القائمُ بأعمالِ الممثليةِ الدائمةِ لجمهوريةِ العراقِ لدى الأممِ المتحدةِ في نيويورك، عبّاس كاظم عبيد، كلمةً أكّدَ فيها "رؤيةَ العراقِ لدورِهِ خلالَ رئاستِهِ للمجموعةِ، مسلطاً الضوءَ على المحاورِ الرئيسيةِ للعملِ"، مشددا على "التزامِ العراقِ بالمبادئِ الأساسيةِ للمجموعةِ، لا سيّما فيما يتعلّقُ بدعمِ أهدافِ وطموحاتِ الدولِ الناميةِ في تحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ، التكنولوجيةِ، والاجتماعيةِ".
وتابع عبيد أنَّ "العراقَ سيعملُ على توفيرِ جميعِ عناصرِ النجاحِ لهذه الرئاسةِ، التي تُعدُّ الأولى للعراقِ منذُ تأسيسِ المجموعةِ، حيثُ كان العراقُ من الدولِ المؤسسةِ لها قبلَ 60 عامًا".
وفي ختامِ الاجتماعِ، تمَّ اعتمادُ القرارِ بالإجماعِ لدعمِ جمهوريةِ العراقِ لتولّي رئاسةِ مجموعةِ الـ 77 والصين (G77)، حيثُ قدّمتِ الدولُ الأعضاءُ التهاني للعراق وأعربتْ عن استعدادِها لدعمِه في مهامِّهِ خلالَ هذه الرئاسةِ المهمةِ.
وعبر القائمُ بالأعمالِ في كلمةٍ أخرى عن امتنانهِ لدعمِ وتزكيةِ مجموعةِ آسيا والمحيطِ الهادئ وثقتِها بإسنادِ هذه المسؤوليةِ للعراقِ، مؤكّداً استعدادَهُ للعملِ والتعاونِ مع الدولِ الأعضاءِ لتحقيقِ الأهدافِ المشتركةِ.
الجديرُ بالذكرِ أنَّ مجموعةَ الـ 77 والصين تُعدُّ أكبرَ تجمعٍ للدولِ في الأممِ المتحدةِ، حيثُ تضمُّ في عضويتِها 134 دولةً.
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