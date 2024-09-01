بغداد تحتضن اجتماعاً عربياً الأسبوع المقبل.. هذه تفاصيله

السومرية نيوز – سياسة



تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية – التابعة لجامعة الدول العربية، المنتدى الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، تحت شعار "النزاهة مكون أساسي في عصر التعقيد والفرص"، وذلك في الـ 10 - 12 من أيلول الجاري، في العاصمة بغداد، برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع هيئة الشفافية الدولية، والاتحاد الأوروبي، وهيئة النزاهة الاتحادية، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتنمية، وهيئات مكافحة الفساد والرقابة، وأساتذة الجامعات والباحثين المهتمين بمجال مكافحة الفساد، من مختلف الدول العربية.





كما ان المنتدى يهدف كذلك، إلى تحديد مواقع القوة والضعف في بناء خطة عمل تشاركية لتعزيز جهود النزاهة والشفافية، والخروج بتوصيات لتدابير تعاونية عميقة لبناء منهجيات قوية ومرنة لمكافحة الفساد، وتسهيل إنشاء منصة لتبادل الأفكار والحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.

ويهدف المنتدى إلى رسم خارطة طريق موحدة للمساهمة في تحقيق النزاهة والشفافية، وتعزيز الأجندة السياسية لمكافحة الفساد في المنطقة، وبناء مسارات للتعاون بين الحكومات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بحسب ما قالته صحيفة الصباح الرسمية نقلاً مصدر في منظمة التنمية الإدارية العربية.كما ان المنتدى يهدف كذلك، إلى تحديد مواقع القوة والضعف في بناء خطة عمل تشاركية لتعزيز جهود النزاهة والشفافية، والخروج بتوصيات لتدابير تعاونية عميقة لبناء منهجيات قوية ومرنة لمكافحة الفساد، وتسهيل إنشاء منصة لتبادل الأفكار والحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.