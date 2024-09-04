الكتل الكردستانية "مستاءة" من عدم تمرير قانون إعادة العقارات الى أصحابها

وقالت الكتل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نحن الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي نعلن عن استياءنا وانتقادنا الشديد لموقف بعض الكتل والقوى السياسية داخل المجلس التي تعمدت وللأسف في عدم تمرير وإقرار (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)".وأضافت الكتل، أن "القانون كان مدرجا على جدول أعمال جلسة أمس الفقرة أولاً، وهذا القانون في حال التصويت عليه سينصف الذين تضرروا وعانوا من سياسات القمع والتهجير في زمن الدكتاتورية".وتابعت الكتل، أن "مشروع القانون يشمل مناطق عديدة من العراق ويرفع الغبن عن المظلومين واسترجاع عقاراتهم التي تمت مصادرتها في عهد البعث المقبور".وطالبت الكتل الكردستانية، من الكتل النيابية "الوقوف معنا لتمرير مشروع القانون لتحقيق العدالة وإنهاء الضرر عن المواطنين الذين كانوا ضحية سياسات النظام البائد، ولضمان الاستقرار والسلم المجتمعي وخاصة في المناطق المتنازع عليها".