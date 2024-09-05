الغام بمذكرة التفاهم العراقية التركية.. صاحب الشأن مجرد من صلاحياته وبرلماني يفصل

وقال الموسوي، في حديث لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود ومعلومات بوجود مذكرة تفاهم بين العراق وتركيا اتصلنا بمصادرنا وحصلنا على المذكرة والتي تحتوي على نسختين الأولى من المقرر ان توقع والثانية تم توقيعها".وأضاف، ان "النسخة الأولى تحتوي على نقاط مهمة جداً حددت انسحاب القوات الأجنبية مقابل توقيعها مما يعني ان غاية المذكرة هو انسحاب القوات الأجنبية وايجاد حل بين العراق وتركيا من اجل ادامة العلاقات الأمنية بين الطرفين".وأشار الى ان "المذكرة تحتوي على الغاء النص الذي يشير الى اخراج القوات التركية من الأراضي العراقية، فضلا عن الغاء فقرة ولاية القضاء العراقي على الافراد الموجودين على أراضيه من الاتراك وعدم إعطاءه الصلاحية بمحاسبة أي جريمة او خلل منهم في الأراضي العراقية".وتابع، ان "هاتين الفقرتين يجب الوقوف عليهما، وتم استضافة مستشار الامن القومي للتوضيح، وفي قادم الأيام سنستضيف وزير الدفاع من اجل الاطلاع على كل التفاصيل"، مبينا انه "اذا بقيت المذكرة بهذا الشكل نرفضها ونعمل على إعادة توقيعها مرة أخرى ولا نسمح بتمريرها".