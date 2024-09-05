طالباني: الدستور هو الأساس لإدارة الدولة وندعم قرارات مجلس القضاء

وقال مكتب طالباني في بيان، إن الأخير "استقبل في دباشان، ستيف بيتنر القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في اقليم كردستان، وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في اقليم كردستان وإجراء الانتخابات، حيث تم التأكيد على تهيئة ظروف ملائمة لكي يتمكن المواطنون من المشاركة في العملية الانتخابية بحرية، وبالتالي تسهم في تطوير المسيرة الديمقراطية في المنطقة".

كما تم خلال اللقاء، بحسب البيان "التطرق الى حل المشكلات والمسائل ذات العلاقة بحياة ومعيشة المواطنين".

ونقل البيان عن طالباني قوله، "ربط حياة ومعيشة المواطنين بالصراعات السياسية واستخدام الرواتب، التي هي حق بدائي للمواطنين، لتحقيق مصالح حزبية، كان عملا غير مشروع، ولحسن الحظ استطعنا الوقوف بوجه هذا الأمر، وعدم فسح المجال لتعريض حياة ومعيشة مواطنينا للخطر".

وأضاف "ندعم تماما قرارات مجلس القضاء الأعلى العراقي، والذي هو مؤسسة مهمة وحساسة في البلد ونحترمه، وعلى جميع الأطراف أيضا احترام هذه المؤسسة وعدم وضع العراقيل أمام مهامها".

وتابع "الدستور هو الأساس لإدارة الدولة وحل المشكلات، وجميع أعمال المؤسسة القضائية بهذا الصدد، كانت تصب في مصلحة القوميات والمكونات كافة، وسعت لتحقيق العدالة".