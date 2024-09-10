النائب المالكي يلتقي محافظ كربلاء ويناقشان عددا من القضايا

وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى رئيس كتلة دولة القانون النيابية النائب ياسر المالكي، محافظ بحضور نائب محافظ لقمان المالكي والنائب عدنان الجحيشي رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية حيث تم مناقشة التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة واللجنة في مجال مكافحة المخدرات والاليات العملية في معالجة هذا الملف".وأضاف: "تناول اللقاء مستويات حركة الاعمار في المحافظة ونسب إنجاز المشاريع والبنى التحية فيها".واكد المالكي بحسب البيان على "دعمه اللامحدود لمحافظة لإدامة زخم المشاريع العمرانية والخدمية من خلال للتواصل مع الوزارات المعنية ومجلس الوزراء، كما هنأ المالكي رؤساء الوحدات الادارية الجدد بعد انتخابهم اليوم خلال جلسة مجلس محافظة متمنيا لهم التوفيق في خدمة واهلها وزائريها".