في أول زيارة خارجية له.. الرئيس الإيراني يصل بغداد

السومرية نيوز – سياسي

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الى العاصمة في أول زيارة خارجية له.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان". وتعد هذه الزيارة هي الأولى له منذ انتخابه رئيسا لإيران.

