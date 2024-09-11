خلال زيارة بزشكيان الى بغداد.. توقيع 14 مذكرة تفاهم بين العراق وإيران

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس ورد للسومرية نيوز، فان جرى، خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون البلدين الجارين، وبما يحقق المصالح والمنفعة المتبادلة، وكذلك متابعة أعمال اللجنة العليا المشتركة وإيران التي ستعقد اجتماعها القادم في بغداد، كما جرى بحث التعاون الأمني والاتفاق الأمني المشترك، وكذلك مناقشة التعاون البنّاء في مجال الصناعات التكريرية والطاقة، والتعاون القطاع الخاص في البلدين.وأشار رئيس – وفقا للبيان - إلى الروابط الدينية والاجتماعية والتاريخية التي تجمع البلدين الجارين، موضحاً أن الموقع الجغرافي لهما يجعل من خطوط الربط اللوجستي والنقل ذات أهمية بالغة، مشيراً الى خط سكك الحديد (البصرة - الشلامجة) لنقل المسافرين، وحرص على استكمال مذكرات التفاهم والمضي بتنفيذها.من جانبه، أشار الرئيس الإيراني الى عمق العلاقة البلدين، وتأثير العلاقة المتميزة في استقرار المنطقة، مؤكدا، رغبة بلاده في العمل المشترك وتنمية الشراكات الاقتصادية البلدين، بحسب البيان.وشهد الاجتماع توافق الرؤى المشتركة إزاء استمرار العدوان على غزّة، وما يتسبب به الكيان الصهيوني من زعزعة لأمن المنطقة واستقرارها، وجدد الجانبان الدعوة الى وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وأن يتولّى المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد.ورعى رئيس والرئيس الإيراني مراسم التوقيع على 14 مذكرة تفاهم، في مجالات وقطاعات مختلفة، شملت؛ الاقتصاد، والتعاون التدريبي، والشباب والرياضة، والتبادل الثقافي والفني والآثاري والتربية، والتعاون الإعلامي، والاتصالات، وفي مجال تفويج المجاميع السياحية الدينية، والتعاون في مجال المناطق الحرّة العراقية – الإيرانية، وفي الزراعة والموارد الطبيعية، والبريد، والحماية الاجتماعية، والتدريب المهني والفني، وتطوير القوى العاملة الماهرة، والتعاون الغرف التجارية، وفقا للبيان.ووقع مذكرات التفاهم عن الجانب العراقي وزيرا والتجارة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، فيما وقع عن الجانب الإيراني وزيرا والاقتصاد.