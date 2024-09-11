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خلال زيارة بزشكيان الى بغداد.. توقيع 14 مذكرة تفاهم بين العراق وإيران
سياسة
2024-09-11 | 06:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,515 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
ترأس رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني
ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وفدي البلدين في الاجتماعات الموسعة التي عقدت في القصر الحكومي بالعاصمة
بغداد
.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس
مجلس الوزراء
ورد للسومرية نيوز، فان جرى، خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون
بين
البلدين الجارين، وبما يحقق المصالح والمنفعة المتبادلة، وكذلك متابعة أعمال اللجنة العليا المشتركة
بين
العراق
وإيران التي ستعقد اجتماعها القادم في بغداد، كما جرى بحث التعاون الأمني والاتفاق الأمني المشترك، وكذلك مناقشة التعاون البنّاء في مجال الصناعات التكريرية والطاقة، والتعاون
بين
القطاع الخاص في البلدين.
وأشار رئيس
مجلس الوزراء
– وفقا للبيان - إلى الروابط الدينية والاجتماعية والتاريخية التي تجمع البلدين الجارين، موضحاً أن الموقع الجغرافي لهما يجعل من خطوط الربط اللوجستي والنقل ذات أهمية بالغة، مشيراً الى خط سكك الحديد (البصرة - الشلامجة) لنقل المسافرين، وحرص
الحكومة
على استكمال مذكرات التفاهم والمضي بتنفيذها.
من جانبه، أشار الرئيس الإيراني الى عمق العلاقة
بين
البلدين، وتأثير العلاقة المتميزة في استقرار المنطقة، مؤكدا، رغبة بلاده في العمل المشترك وتنمية الشراكات الاقتصادية
بين
البلدين، بحسب البيان.
وشهد الاجتماع توافق الرؤى المشتركة إزاء استمرار العدوان على غزّة، وما يتسبب به الكيان الصهيوني من زعزعة لأمن المنطقة واستقرارها، وجدد الجانبان الدعوة الى وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وأن يتولّى المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد.
ورعى رئيس
مجلس الوزراء
والرئيس الإيراني مراسم التوقيع على 14 مذكرة تفاهم، في مجالات وقطاعات مختلفة، شملت؛ الاقتصاد، والتعاون التدريبي، والشباب والرياضة، والتبادل الثقافي والفني والآثاري والتربية، والتعاون الإعلامي، والاتصالات، وفي مجال تفويج المجاميع السياحية الدينية، والتعاون في مجال المناطق الحرّة العراقية – الإيرانية، وفي الزراعة والموارد الطبيعية، والبريد، والحماية الاجتماعية، والتدريب المهني والفني، وتطوير القوى العاملة الماهرة، والتعاون
بين
الغرف التجارية، وفقا للبيان.
ووقع مذكرات التفاهم عن الجانب العراقي وزيرا
الخارجية
والتجارة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، فيما وقع عن الجانب الإيراني وزيرا
الخارجية
والاقتصاد.
مذكــرات التفاهم التي جرى توقيعها
بين
جمهورية
العراق
والجمهورية الإسلامية الإيرانية:
1- مذكرة تفاهم مشترك في مجال التعاون التدريبي.
2- مذكرة تفاهم مشترك في مجال
الشباب
والرياضة العراقية– الإيرانية.
3- مذكرة تفاهم مشترك في مجال التبادل الثقافي والفني والآثاري العراقي– الإيراني.
4- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال التربية.
5- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون الإعلامي العراقي– الإيراني.
6- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الاتصالات.
7- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال تفويج المجاميع السياحية الدينية.
8- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال المناطق الحرة العراقية– الإيرانية.
9- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الزراعة والموارد الطبيعية العراقية– الإيرانية.
10- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال البريد.
11- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الحماية
الاجتماعية
.
12- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال التدريب المهني والفني.
13-مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال تطوير القوى العاملة الماهرة العراقية– الإيرانية.
14- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال نشاط الغُرف التجارية العراقية– الإيرانية.
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