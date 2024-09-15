شبهات مريبة بإقالة مدير الخطوط الجوية.. هل "انتقمت" منه "شركات مديونة"؟

وقال عبد الجبار، في إيضاح صوتي ورد للسومرية نيوز، ان عملية اعفاء مدير الخطوط الجوية العراقية بناء على تأخر رحلات الطيران في بغداد، من المفترض انها تطبق على جميع مدراء شركات وزارة النقل، فحوادث انقلاب القطارات وانفجار اطار احدى الطائرات العراقية قبل أشهر وحادثة حريق قارب في الموانئ، جميعها احداث لم تشكل اية لجان تحقيق وحتى عند تشكيلها لم تصدر توصيات بإعفاء واقالة مدراء شركات الموانئ او سكك الحديد وغيرها، متسائلا عن سبب صدور امر اعفاء مدير الخطوط الجوية في حادثة كهذه المتمثلة بتأخير اقلاع رحلات جوية.وبين ان تأخير اقلاع الرحلات جاء بسبب تراكم الرحلات في الجداول بما يفوق عدد الطيارين المتوفرين، والذين يسمح لهم بساعات محددة من الطيران في اليوم الواحد بناء على لوائح منظمة الطيران الدولية، مشيرا الى ان هناك الكثير من الطيارين درسوا على نفقة الخطوط الجوية ولم يقم الوزير بتعيينهم حتى الان بالرغم من صدور قرار بذلك.وأشار الى ان "هذه المؤشرات جميعها توحي الى ان عملية اعفاء مدير الخطوط الجوية العراقية والمصادق عليها من قبل وزير النقل، تثير الشبهات بوقوف أسباب أخرى وراء عملية الاعفاء، وعلى الوزراء في قضية ديون وكلاء الخطوط الجوية العراقية التي تحرك عليها مدير الخطوط".وبين عبد الجبار، ان على الوزراء ان يبحث في ديون الخطوط الجوية العراقية فهناك مليارات الدنانير في ذمة وكلاء الخطوط الجوية العراقية ولا يسددونها للشركة وخصوص وكيل الخطوط الجوية العراقية في السليمانية، وكذلك عن ديون الأسواق الحرة في بغداد، فلا يوجد أي مبرر لإقالة مدير الخطوط الجوية غير قيامه بالتحرك على استحصال ديون شركته من هذه الشركات المديونة".وفي وقت سابق، كشف مطلع ان سبب اعفاء مدير عام الخطوط الجوية العراقية هو كشفه لسرقة كبيرة متورط احد وكلاء الخطوط في بقيمة 29 مليار دينار عراقي لصالح الخطوط الجوية العراقية.