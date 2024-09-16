القضاء يتخذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة

وقال اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 16 /9 /2024 برئاسة الاتحادية القاضي الدكتور وتم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام وإقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف تم إقرار انتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واقر المجلس إعادة تشكيل اللجنة القضائية المشتركة بين القضاء الأعلى ومجلس قضاء إقليم لغرض إيجاد الحلول لإشكاليات العمل القضائي المشترك".وأشار الى ان "المجلس ناقش ما أدلى به هيئة النزاهة بالوكالة حنون في المؤتمر الصحفي المنعقد في هيئة النزاهة بتاريخ 1 /7 /2024 والمؤتمر الصحفي المنعقد في بتاريخ 4 /9 /2024 وتبين من خلال هيئة الاشراف القضائي الذي حقق في كل ما اثير في المؤتمر الصحفي المنعقد في بأنه مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام وكانت رد فعل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الارض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان".واكد انه "بالنظر لما ورد من اساءة بحق القضاء قرر المجلس مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ الثالثة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه كما قرر المجلس شكر وتقدير باسم القضاء الأعلى الى قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة لجهوده المتميزة في انجاز الإعمال الموكلة إليه".