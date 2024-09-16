بالوثائق.. تبرئة مدير عام تربية الكرخ الأولى من تهمة تزوير شهادته

– محلي

قرر تبرئة مدير عام تربية الأولى سامر الجنابي من تهمة تزوير شهادته.

وقال مطلع لـ السومرية نيوز، ان "القضاء قرر تبرئة مدير عام تربية الأولى سامر الجنابي من التهمة الموجهة إليه بتزوير الشهادة".

وأضاف ان "وزارة التربية قررت بعد ذلك اعفاء الجنابي من منصبه"، مشيرا الى ان "ذلك جاء بعد أن اشتهر الجنابي بمكافحته للفساد والفاسدين".

وتابع ان "القرار اتخذ تجنبا لتثبيت الجنابي في المنصب بعد صدور حكم البراءة".