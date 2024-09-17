أول تعليق من المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأحوال الشخصية

وجاء في تفسير المحكمة، بحسب وثيقة وردت إلى السومرية نيوز، أن "ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)".وأضافت أن "الدستور منح العراقي حرية أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون".وتابع: "صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية".