نشرة السومرية.. انفجارات "اللاسلكي" في لبنان وتهريب مليارات الدولارات وجدل الأحوال

# الاتحادية ترد على تساؤل نيابي حول الاحوال الشخصية: الدستور منح حرية احواله وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد# من اربعمئة مليار دولار مهربة الى الخارج.. مطالبات باتباع مسارات عمل صارمة لاستردادها ومحاسبة مهربيها# حادث مأساوي في .. مقتل عائلة باكملها على يد الابن الاصغر باطلاق نار غير مقصود# باختراق غير مسبوق.. انفجار اجهزة اتصال لاسلكي يستخدمها حزب الله في .. وتسجيل مئات الاصابات