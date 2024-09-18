اصدار أوامر تعيين 332 من "الأوائل" في ديوان الرقابة المالية

وقال الديوان في بيان ورد للسومرية نيوز، انه أصدر أمرا بتعيين (٣٣٢) من الخريجين الاوائل على ملاك الديوان استنادا إلى القرارات والتشريعات النافذة".وأشارت الى انه "على الذوات المقبولين مراجعة مقر الديوان كل حسب محافظته يوم الاحد القادم المصادف ٢٠٢٤/٩/٢٢ لاستكمال اجراءات المباشرة ".وحدد قانون الموازنة الثلاثية تعيينات للاوائل وأصحاب الشهادات العليا حيث يقوم الخدمة الاتحادي بتوزيعهم على كافة وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.