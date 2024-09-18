البنك المركزي: مراجعة 70 طلبًا للحصول على تراخيص مصرفية رقمية

وذكر البنك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "شارك في مؤتمر المدفوعات الإلكترونية للاستقرار المالي الذي استضافه الوزراء شياع السوداني ونظمته رابطة المصارف الخاصة العراقية"، مشيرا الى ان "المؤتمر ركز على التحول الرقمي في القطاعين المصرفي والمالي في العراق".وأكد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق "التزام والبنك بتطوير الخدمات الرقمية"، مشيرًا إلى "التقدم الكبير الذي تم تحقيقه رغم التحديات السابقة".شدد العلاق على "أهمية تطوير الخبرات المصرفية المحلية وتعزيز التعاون الدولي، كما كشف عن الإصلاحات الجارية في القطاع المصرفي العراقي، مع خطط لإكمال مراحل رئيسية بحلول نهاية العام.وأعلن المحافظ أن "العراق يتجه نحو المصارف الرقمية، حيث يتم حاليًا مراجعة 60-70 طلبًا للحصول على تراخيص مصرفية رقمية".ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي العراقي، "سيتم الموافقة على عدد محدود من هذه الطلبات في المرحلة الأولية، بما يتماشى مع معايير البنك المركزي التنظيمية".