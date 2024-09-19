السامرائي يلتقي السفير التركي في بغداد ويؤكدان أهمية التعاون بين البلدين

وقال مكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "السامرائي استقبل في مقره ببغداد الخميس السفير في أنيل بورا إنان، وخلال اللقاء أكد السامرائي على حرص لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين الجارين"، مشدداً على "اهمية تعزيز التعاون مع تركيا كدولة جارة ومحورية".وبحسب البيان، أعرب السفير عن التزام بلاده المستمر بـ"دعم استقرار في مختلف المجالات، بما في ذلك طريق التنمية للعراق والمنطقة"، مشددًا على أن "تركيا تنظر إلى كشريك استراتيجي مهم في المنطقة".وناقش الجانبان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع الإشارة إلى ان التحسن الاقتصادي والأمني الذي يشهده سيعزز قطاع التنمية لكلا البلدين".