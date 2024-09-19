خطاب الى الادعاء العام حول مدير قسم المرافئ: أبعد شركة عالمية وثبّت أخرى تعمل فيها عائلته! (وثيقة)

واظهرت الوثيقة التي حصلت عليها السومرية نيوز، ان كتاب هيئة النزاهة في اب 2023 والذي يشير الى المخالفات المرتكبة من قبل احسان عبد الجبار، ومدير قسم المرافئ علي عبود طوب، فبينما ان المتهم هارب، الا ان مدير قسم المرافئ لديه تضخم في أمواله، كما انه متهم بايهام على استمرار التعاقد مع (بتروفاك) او الشركة البديلة لها (سمت لمانكو)، بحجة عدم امتلاك الموانئ الخبرات وتجهيز المرافئ بساحبات .وأوضحت الوثيقة، ان مدير قسم المرافئ عمد الى ابعاد سايبم المختصة والمنافسة لبتروفاك، واستحصل على أوامر شراء لصالح هذه الشركة كمواد تشغيلية واحتياطية بـ80 مليون دينار سنويا الى جانب العقد، فضلا عن انه يمتلك 9 من افراد عائلته يعملون في بتروفاك وسمت لمانكو.