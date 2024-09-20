السامرائي: نجاح العملية السياسية بكركوك مؤشر على نجاح مستقبل العمل السياسي بالعراق

– سياسي

اكد تحالف العزم مثنى السامرائي، ان نجاح العملية السياسية بكركوك يعد مؤشرا على نجاح مستقبل العمل السياسي بالعراق.

وقال مكتب تحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في إطار زيارته لمحافظة توجّه تحالف العزم مثنى السامرائي والوفد المرافق له إلى مضيف السيد سفيان النعيمي أمير السادة النعيم في والوطن العربي في المحافظة، حيث كان في استقبالهم الشيخ سفيان النعيمي وعدد كبير من وجهاء وأعيان السادة النعيم، والعشائر الكريمة الأخرى".

وأكد السامرائي في كلمته على أن "كركوك تمثل عراقًا مصغرًا يتعين أن يعمل الجميع على تعزيز والتعاون، بعيداً عن التوجهات الحزبية والفئوية والطائفية الضيقة"، مشددا على أن "مواطني سواسية أمام القانون والخدمات".

وأكد "على ضرورة دعم القوانين والتشريعات التي تكفل الحقوق الأساسية للمواطنين"، موضحا ان "نجاح العملية السياسية في المحافظة يعد مؤشراً كبيراً على نجاح مستقبل العمل السياسي في العراق".

وبين السامرائي أن "كركوك هي لجميع العراقيين، ويجب على قادتها السياسيين وضع هذا المبدأ نصب أعينهم في ظل التحديات التي تواجه البلاد".

من جانبه، عبر السيد سفيان النعيمي عن شكره وامتنانه للسامرائي ووفد تحالف العزم على هذه الزيارة الهامة، مثمناً "جهود التحالف وقيادته لتعزيز والاستقرار في محافظة كركوك".