نائبة: الجهات التي وقفت بالضد من تسليح البيشمركة خائفة على مصالح داعش

وقالت الدليمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ملف تسليح البيشمركة الأخير، كان متفقا بين والجانب الأمريكي بموافقة الوزراء الاتحادي من سنوات طويلة"، معتبرة ان "التسليح جاء ردا على تحركات ونشاط الأخير في ونينوى، ويجب الاستعداد له لإحباط العمليات الإرهابية".واعتبرت الدليمي، أن "السياسيين الذين وقفوا بالضد من هذا التسليح يخافون أن يُضرب بهذه الأسلحة، ولهم مصالح في نشاط الإرهابي واستهدافاته للمدن العراقية".وفي مطلع اب الماضي، تسلمت قوات البيشمركة 24 مدفعا ثقيلا من نوع هاوتزر الامريكية، بموافقة وتنسيق مع .