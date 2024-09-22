السوداني لولي عهد الكويت: حريصون على الارتقاء بالتعاون مع بلدكم

وقال لرئيس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه " استقبل محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد بتوقيت بغداد، ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح الحمد الصباح في نيويورك، على هامش مشاركة سيادته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79".واضاف: "أكد السوداني على عمق العلاقات الأخوية بين والكويت، وهو ما ثبتته في منهاجها الذي تضمن توطيد العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وتوثيق أواصر التعاون معها في مختلف المجالات".وشدد على "حرص في الارتقاء بالتعاون مع الكويت، وتنميته بما يحقق المصالح الثنائية، وأكد الجانبان استئناف عمل اللجان الفنية المشتركة بين البلدين".