العراق يؤكد حرصه على دعم استقرار اليمن

أكد الوزراء شياع السوداني، الأحد، حرص على دعم استقرار اليمن، مشيرا الى أهمية إيجاد الحلول من خلال الحوار الداخلي.

وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل الوزراء شياع السوداني، مساء الأحد بتوقيت بغداد، القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد العليمي، على هامش مشاركة سيادته في نيويورك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79".

وشهد اللقاء بحسب البيان "استعراض مجمل الأوضاع الداخلية في اليمن، والأوضاع الإقليمية المحيطة وتطوراتها وتأثيراتها في المنطقة".



وأشار السوداني إلى "عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع واليمن"، مؤكداً "حرص على دعم استقرار اليمن، وأهمية إيجاد الحلول من خلال الحوار الداخلي، وتوفير الظروف الملائمة ليتمتع الشعب اليمني الشقيق بالازدهار والتنمية".



من جانبه، رحّب العليمي بـ"إعادة تبادل فتح السفارات بين البلدين"، وعدّها "خطوة داعمة لتوثيق العلاقات الأخوية، ودعم التواصل بين الشعبين الشقيقين".



