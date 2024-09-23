القضاء يعلن اكمال الملاحظات بخصوص مشروع قانون التحكيم

وأوضح المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم استكمال مناقشة مشروع قانون التحكيم بكافة مواده على أن ترفع مخرجات الورشة إلى النواب لإخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه".وتابع المجلس، أن "معهد التطوير القضائي نظم ثلاث ورش عمل لمناقشة قانون التحكيم، ناقش فيها نائب رئيس الاتحادية القاضي عباس، مشروع هذا القانون مع عدد من السادة القضاة في هيئة الإشراف القضائي، وقضاة محاكم البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، ورئيس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، واعضاء في النواب السيدين جاسم ومحمد عبد الامير عنوز، فضلا عن نائب رئيس الدولة نايف، إضافة إلى عن جامعة بغداد/ كلية القانون الدكتور اكرم محمد، والدكتور علي فوزي/ مستشار في مكتب رئيس الوزراء".