القضاء يعلن اكمال الملاحظات بخصوص مشروع قانون التحكيم

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البنتاغون يعلن إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-500871-638626796570054102.jpg
القضاء يعلن اكمال الملاحظات بخصوص مشروع قانون التحكيم
سياسة
2024-09-23 | 05:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,567 مشاهدة
السومرية نيوز
– سياسة
أعلن
مجلس
القضاء الأعلى،
اليوم
الاثنين، إكمال الملاحظات بخصوص مشروع قانون التحكيم، من ناحية اهدافه واحكامه وتطبيقاته.
وأوضح المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم استكمال مناقشة مشروع قانون التحكيم بكافة مواده على أن ترفع مخرجات الورشة إلى
مجلس
النواب لإخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه".
وتابع المجلس، أن "معهد التطوير القضائي نظم ثلاث ورش عمل لمناقشة قانون التحكيم، ناقش فيها نائب رئيس
محكمة التمييز
الاتحادية القاضي
كاظم
عباس، مشروع هذا القانون مع عدد من السادة القضاة في هيئة الإشراف القضائي، وقضاة محاكم البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، ورئيس
مجلس
إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، واعضاء
اللجنة القانونية
في
مجلس
النواب السيدين
محمد
جاسم ومحمد عبد الامير عنوز، فضلا عن نائب رئيس
مجلس
الدولة
عبد اللطيف
نايف، إضافة إلى
ممثل
عن جامعة بغداد/ كلية القانون الدكتور اكرم محمد، والدكتور علي فوزي/ مستشار في مكتب رئيس الوزراء".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
القضاء يصدر توضيحا بشأن قانون الأحوال الشخصية.. لا يهدف "لتزويج القاصرات"
06:14 | 2024-09-22
احالة مشروع تأهيل حي الامام الصادق الثاني الى القضاء
04:58 | 2024-09-19
بشأن عقارات المسيحيين في العراق.. الكاردينال ساكو بضيافة رئيس مجلس القضاء الاعلى
06:41 | 2024-09-18
القضاء يوجه شكره وتقديره للقاضي ضياء جعفر ويحيل حنون الى التحقيق (وثيقة)
06:44 | 2024-09-16
القضاء
قانون التحكيم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بيان من السيد السيستاني و "دعوة للمؤمنين" بشأن العدوان على لبنان
سياسة
31.01%
06:03 | 2024-09-23
بيان من السيد السيستاني و "دعوة للمؤمنين" بشأن العدوان على لبنان
06:03 | 2024-09-23
تعرض فنان عراقي للخطف والضرب في أربيل (فيديو)
أمن
25.35%
02:23 | 2024-09-23
تعرض فنان عراقي للخطف والضرب في أربيل (فيديو)
02:23 | 2024-09-23
قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم
اقتصاد
24.76%
03:19 | 2024-09-22
قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم
03:19 | 2024-09-22
30 قتيلا وعشرات المفقودين بتفجير ايران
دوليات
18.88%
03:31 | 2024-09-22
30 قتيلا وعشرات المفقودين بتفجير ايران
03:31 | 2024-09-22
المزيد
أحدث الحلقات
استديو Noon
الأحرف 23-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-23
استديو Noon
الأحرف 23-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-23
Morning Live
اساليب المدربين الشباب تغير وجهة كرة القدم الحديثة - حلقة ١١٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-23
Morning Live
اساليب المدربين الشباب تغير وجهة كرة القدم الحديثة - حلقة ١١٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-23
ناس وناس
بغداد الشرطة الرابعة - الحلقة ١١٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-23
ناس وناس
بغداد الشرطة الرابعة - الحلقة ١١٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-23
صباحكم أحلى مع سلمى
التواصل بعد القطيعة ذل للنفس ام لا؟ 23-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-23
صباحكم أحلى مع سلمى
التواصل بعد القطيعة ذل للنفس ام لا؟ 23-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-23
من الأخير
وساطة في بيت الإطار .. وفادي يرد صاع البيجر - حلقة ٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-22
من الأخير
وساطة في بيت الإطار .. وفادي يرد صاع البيجر - حلقة ٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-22
العراق في دقيقة
22-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-22
العراق في دقيقة
22-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-22
جات بالليل
30 ثانية 22-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-22
جات بالليل
30 ثانية 22-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-22
طل الصباح
سيرة ايوان اغاسي - فقرة شنو يضوجك؟ 22-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-22
طل الصباح
سيرة ايوان اغاسي - فقرة شنو يضوجك؟ 22-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-22
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
الأكثر مشاهدة
استديو Noon
الأحرف 23-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-23
استديو Noon
الأحرف 23-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-23
Morning Live
اساليب المدربين الشباب تغير وجهة كرة القدم الحديثة - حلقة ١١٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-23
Morning Live
اساليب المدربين الشباب تغير وجهة كرة القدم الحديثة - حلقة ١١٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-23
ناس وناس
بغداد الشرطة الرابعة - الحلقة ١١٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-23
ناس وناس
بغداد الشرطة الرابعة - الحلقة ١١٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-23
صباحكم أحلى مع سلمى
التواصل بعد القطيعة ذل للنفس ام لا؟ 23-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-23
صباحكم أحلى مع سلمى
التواصل بعد القطيعة ذل للنفس ام لا؟ 23-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-23
من الأخير
وساطة في بيت الإطار .. وفادي يرد صاع البيجر - حلقة ٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-22
من الأخير
وساطة في بيت الإطار .. وفادي يرد صاع البيجر - حلقة ٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-22
العراق في دقيقة
22-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-22
العراق في دقيقة
22-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-22
جات بالليل
30 ثانية 22-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-22
جات بالليل
30 ثانية 22-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-22
طل الصباح
سيرة ايوان اغاسي - فقرة شنو يضوجك؟ 22-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-22
طل الصباح
سيرة ايوان اغاسي - فقرة شنو يضوجك؟ 22-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-22
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
اخترنا لك
الإطار التنسيقي يعلن وقوفه مع اللبنانيين ويدعو لجمع التبرعات
12:08 | 2024-09-23
رسالة شكر لنقيب الصحفيين العراقيين من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
12:00 | 2024-09-23
السامرائي يستقبل أعضاء المجموعة العراقية للشؤون الخارجية
07:45 | 2024-09-23
بيان من السيد السيستاني و "دعوة للمؤمنين" بشأن العدوان على لبنان
06:03 | 2024-09-23
إعمام قضائي صارم بشأن "حركات تتخذ من الدين غطاءً لممارساتها الشاذة"
05:50 | 2024-09-23
زيدان والأعرجي يبحثان الإجراءات القضائية الخاصة بمكافحة التطرف
04:02 | 2024-09-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.