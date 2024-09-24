شبهات فساد ومغالاة بالأسعار.. ترحيب برلماني بفتح ملف "بوابة العراق"

وقال في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة تدعم أي ملف فيه شبهات فساد، خاصة وان اغلب المشاريع الاستثمارية لا تخلو من شبهات الفساد او المغالاة او التجاوز على حقوق المواطنين"، لافتا الى ان "مجمع بوابة من بين المشاريع ذات المبالغ الطائلة، فضلا عن التسهيلات والامتيازات التي منحت للمستثمرين على حساب المال العام".وأضاف المالكي، أن "فتح ملف بوابة أمر جيد، ونحن في لجنة الحفاظ على أملاك الدولة مهتمون بهذا الجانب ولدينا تقرير سيقدم الى النواب قريبا لمناقشته حول مختلف الأمور المتعلقة بعقارات الدولة ومن بينها استثمارات الأراضي والعقارات".واعتبر عضو النيابية عنوز، السبت (21 أيلول 2024) أن مشروع بوابة السكني يجب ان يخضع للتدقيق والتحقيق، مشددا على ان الغاية من المجمعات السكنية حل مشكلة السكن لغالبية المواطنين وليس الضغط على كاهلهم.وكشفت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء (18 أيلول 2024) عن مباشرتها بفتح ملف مشروع "بوابة العراق" السكني في بغداد، مبينة ان الملف يشمل المغالاة في أسعار الوحدات السكنية والتمدد الحاصل في المشروع.واكدت عضو لجنة النزاهة سروة عبد الواحد، الأربعاء (18 أيلول 2024) وجود فساد كبيرة وتجاوزات على الأراضي في ملف مجمع بوابة السكني، فيما اشارت الى وجود اختلاف بأسعار الوحدات السكنية في العقود المبرمة بين والمواطنين.