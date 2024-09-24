التصعيد الأخير في المنطقة على طاولة الاعرجي وفولمر

وذكر الإعلامي لمستشار في بيان ورد لـ نيوز، ان "قاسم الأعرجي استقبل رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة النمساوية السفير جيرولد فولمر، بحضور السفير النمساوي في بغداد، اندريه ناسي".وبحث اللقاء "تعزيز وتطوير العلاقات بين وفي كافة المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الوضع الأمني والتصعيد الأخير في المنطقة".وشدد الجانبان على "أهمية بذل مزيد من الجهود للحيلولة دون جر المنطقة الى حرب إقليمية".