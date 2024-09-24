تحديد موعد بدء الحملة الانتخابية لانتخابات برلمان كردستان

نيوز – محلي

أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي عمر أحمد، أن المفوضين صادق هذا على قوائم المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية لانتخابات برلمان كردستان، فيما قرر انطلاق الحملات الانتخابية ابتداء من يوم غد وتنتهي يوم 15 تشرين الأول المقبل.

وقال أحمد، في مؤتمر صحفي عقده وتابعته نيوز، إن "عدد القوائم المصادق عليها بلغ 136 قائمة، فيما بلغ عدد المرشحين في التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد المصادق عليهم 1191 مرشحاً".

وأضاف أن "عدد المرشحين الذكور بلغ 823 مرشحاً، وعدد المرشحين الإناث 368 مرشحة، فيما بلغ عدد مرشحي المكونات 830 مرشحاً".

ودعا في كلمته إلى "الالتزام بضوابط الحملات الانتخابية في ممارسة الدعايات الانتخابية"، منوهاً إلى أن "المفوضية شكلت لهذا الغرض لجان رصد مركزية وفرعية، والتي تنسق عملها مع المؤسسات والأجهزة المعنية".

وأعرب عن أملهم بأن "لا تتضمن الحملات الانتخابية أفكاراً تثير العنف والكراهية، وأن تكون مخرجات هذه الانتخابات خطوة مضافة إلى مستقبل آمن وزاهر لشعبنا في إقليم كردستان".

وتابع قائلاً إن "المفوضية تدعو حكومة إقليم والوزارات والمؤسسات الرسمية لتقديم الدعم لإنجاز مهامها، وتعاون شركاء العملية الانتخابية للإسهام في جهودها الرامية لإجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تحظى بثقة الجميع"، مشيرا إلى "دور وسائل الإعلام المختلفة في إسناد عمل المفوضية من خلال المشاركة في إيصال المعلومة الصحيحة إلى المرشحين والناخبين والمهتمين بالشأن الانتخابي".