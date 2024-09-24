السامرائي والخزرجي يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة

وذكر بيان للتحالف ورد لـ نيوز، ان "رئيس تحالف العزم، المهندس مثنى إستقبل رئيس الوقف السني، مشعان الخزرجي، حيث تركز اللقاء على مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الساحة اللبنانية والمنطقة والتطورات الأمنية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على الضاحية في لبنان".وإستنكر الجانبان، بحسب البيان، " حرب الإبادة التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي ضد اللبناني، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح الآلاف خلال الأيام الأخيرة".وتابع البيان، ان "الجانبين اتفقا على ضرورة إطلاق لجمع التبرعات الإنسانية لدعم الأشقاء في لبنان، ومساندتهم في ظل هذه الظروف الصعبة".