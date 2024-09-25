الكشف عن ضوابط الحملات الدعائية لانتخابات إقليم كردستان والعقوبات

وأعلنت في بدء الحملة الدعائية لانتخابات برلمان يوم الأربعاء 25، أيلول/سبتمبر 2024 على أن تنتهي في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024.وتقول المتحدثة باسم في حديث للسومرية نيوز، ضوابط الحملات الانتخابية في إقليم بانه يمنع استخدام واستغلال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاص بالمفوضية من قبل الأحزاب والتحالفات السياسية أو المرشحين لأغراض الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، كما يحظر استعمال شعار والاقليم في الاجتماعات والاعلانات والناشرات الانتخابية والكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.ويمنع استخدام ابنية الوزارات ودوائر الإقليم كافة لأي دعاية او انشطة انتخابية للمرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية ولا يجوز لموظفي دوائر الإقليم والسلطات المحلية استغلال النفوذ الوظيفي او موارد الإقليم ووسائلها لصالحهم بما في ذلك قوى الامن الداخلي والأجهزة العسكرية للدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين، بحسب الغلاي التي اكدت انه لا يجوز لأي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج او وثائق بنفسه أو بواسطة غيره، ولا يجوز وضع إعلانات لمرشح غير مسجل بكشف المسجلين.وتضيف الغلاي انه يحظر على المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين او على استخدام أسلوب التشهير، فيما يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف والدعم الخارجي ويحظر ممارسة اي شكل من اشكال الضغط والتعرض لاي داعية انتخابية أخرى ويمنع استخدام دور العبادة بالدعاية الانتخابية.وتكشف انه عند ثبوت المخالفة تفرض المفوضية عقوبة على المخالف بأحدى العقوبات المنصوصة عليها بموجب القانون "قانون انتخابات برلمان إقليم رقم 1 لسنة 1992 المعدل" مع مراعاة تحريك الدعوى الجزائية للمخالفات المنصوص عليها في القانون ويبلغ المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام.