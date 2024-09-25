استجابة لدعوة السيد الصدر.. طلب نيابي لتقليل التمثيل الدبلوماسي الامريكي ببغداد

وقال اللامي في وثيقة موجهة إلى رئاسة البرلمان، انه "استناداً الى المادة (61/ سابعا /أ) من الدستور العراقي والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ودورنا الرقابي رئاسة النواب بالاستجابة لدعوة زعيم التيار الوطني الشيعي السيد بإصدار قرار نيابي بتقليل التمثيل الدبلوماسي للسفارة الامريكية في بغداد".وبين، أن ذلك "ردا على دعم الامريكية للكيان الصهيوني في قتل الابرياء والمدنيين في ولبنان".وكان زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، قد طالب بـ"بإستصدار قرار برلماني بعيداً عن العنف لتقليل التمثيل الدبلوماسي الأمريكي كمرحلة أولى وإن لم تطبقه الحكومة العراقية.. فالمفروض أن النواب يمثل العراقي".