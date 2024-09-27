السوداني يصل بغداد بعد اختتام مشاركته باجتماعات جمعية الامم المتحدة

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء شياع السوداني وصل العاصمة بعد اختتام مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79، حيث ألقى كلمة العراق، كما أجرى سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية، والمقابلات الصحفية، وهي كالآتي:■ إلقاء كلمة في قمة المستقبل التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.■ لقاء عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك بن الحسين.■ لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.■ لقاء رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس.■ استقبال رئيس جمهورية كينيا وليام روتو.■ استقبال رئيس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد العليمي.■ استقبال ولي عهد الكويت الشيخ صباح الحمد الصباح.■ استقبال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي■ لقاء رئيس وزراء هولندا ديك شوف.■ استقبال رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.■ لقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف■ استقبال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.■ استقبال رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري.■ لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.■ استقبال وزير الأمريكي أنتوني بلينكن.■ لقاء مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولك تورك، في مقر الأمم المتحدة.■ استقبال لمنظمة الهجرة الدولية/ IOM إيمي بوب.■ استقبال المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة/ اليونيسيف، كاثرين راسل■ استقبال الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.■ استقبال الأمينة التنفيذية للّجنة الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا (الإسكوا/ ESCWA) في منظمة الأمم المتحدة رولا عبد الله دشتي.■ استقبال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو.■استقبال مبعوث الرئيس الأمريكي لشـؤون المخطوفين السفير روجر كارسينيز.■ استقبال الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي سلطان أحمد بن سليم.● المشاركة في جلسة حوارية عقدت ضمن أعمال قمة كونكورديا الـ14.● المشاركة في الجلسة الحوارية التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية والمونيتر.