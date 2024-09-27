الزيدي: الحرب الشاملة قادمة

وقال الزيدي في منشور على منصة "أكس" تابعته نيوز، إن "النفاق الامريكي وتصريحاتهم الكاذبة مثل (تهدئة ، وسلام، وليس لنا علم بالعملية)".واضاف، ان "الجميع يعلم ان الطائرات F16 , F35 لا تقلع من الارض الا بموافقة الجانب الامريكي فضلاً عن تسليح الاحتلال وتجهيزه بأسلحة دمار".وتابع: "امريكا العقل المدبر والغرب شريك اساسي في كل الجرائم وتغطيتها".واكد ان "الحرب الشاملة قادمة لا محالة".