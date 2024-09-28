هل سيؤثر انخفاض النفط على رواتب الموظفين فقط أم جميع فئات المجتمع؟

وقال الحيدري في حديث لـ نيوز، إن "البرنامج الحكومي الذي قدمه وصوت عليه كان يتضمن تنويع مصادر الدخل وعدم على النفط في إيرادات الدولة"، مشيرا الى ان "الاعتماد على النفط فيه مخاطر كثيرة نظرا لتذبذب أسعار النفط خلال السنوات الماضية".وأضاف الحيدري، أن "الحكومة يجب عليها العمل بجد من اجل تنويع مصادر الدخل لتلافي هذه الخطورة"، مؤكدا انه "في حال حدوث انخفاض في أسعار النفط، فإن جميع فئات ستتضرر وليس فئة الموظفين فقط".