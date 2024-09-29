4 نتائج مهمة لتوقيت اعلان العراق انهاء التحالف الدولي

وقال علو في حديث للسومرية نيوز، ان اعلان انهاء مهمة التحالف الدولي من خلال جدولة الانسحاب يأتي في مرحلة حساسة ومهمة يمر بها والشرق الأوسط نتيجة المواجهة المتصاعدة بين الكيان الصهيوني ومحور المقاومة.وأوضح ان "هذا الاعلان يأخذ بعدا اخر يتمثل بتعزيز دور الحكومة العراقية في حوارها وسيطرتها على ردود أفعال فصائل المقاومة تجاه القواعد التي تتواجد فيها القوات الامريكية والتحالف الدولي".وبين ان "الإعلان يظهر مدى جدية الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي خاصة في الجانب الأمني بتعزيز قدرات القوات الأمنية وتعزيز الدفاعات الجوية اخرها الاتفاق على الحصول على منظومة دفاع جوي من الجنوبية، وكذلك التزام الحكومة بما طلب منها من خلال الاطار التنسيقي بجدولة انسحاب قوات التحالف من وهذا ما دأبت عليه منذ يناير 2024 بمباحثاتها من خلال اللجنة الفنية العسكرية عالية المستوى.وأشار الى ان "انتقال العسكرية يثبت قدرة القوات العراقية وتمكنها من الحاق الهزيمة ومواجهة تحدي الإرهابي ومن ادلة ذلك هو عملية وثبة الأسود التي طالت قادة بارزين في مؤخرا، معتبرا ان "الإعلان سيضيف الى رصيد رئيس الوزراء شياع السوداني لمواجهة منتقدي سياسته في إدارة الدولة والبلد".