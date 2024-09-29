وزير العدل يشدد على ضرورة تطبيق الانظمة الالكترونية لإنجاز معاملات إدارة الموانع والسندات

وقال مكتب وزير العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوزير العدل ترأس اجتماعاً ضم جميع مدراء مديريات التسجيل العقاري في والمحافظات، وبحضور مدير عام الدائرة السيدة ابتسام الساعدي، وذلك للتأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود وتنفيذ الخطة الوزارية بتقديم افضل الخدمات للمواطنين".ونقل تأكيد الوزير على "وجوب تطبيق الأنظمة والبرامج الالكترونية المتعلقة بإنجاز المعاملات العقارية وفي مقدمتها نظام الموانع والحجوزات والسندات والخرائط الالكترونية وتفعيله بشكل كامل"، مشددا على "إيجاد بنايات حديثة وتوفير كافة مستلزمات العمل بشكل يتلائم مع توجهات الوزارة في اتمتة المعاملات العقارية وانجازها الكترونياً".وشدد شواني على "متابعة عمل الملاحظيات وتدقيق المعاملات والسجلات، إضافة الى تبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات القانونية للمراجعين، فضلاً عن تشكيل هيئة راي في كل مديرية لوضع المعالجات الفنية والمهنية دون الرجوع الى الدائرة العامة، وكذلك تفعيل دور الاعلام القانوني وارشاد المواطنين بالصورة الصحيحة الى الإجراءات المطلوبة لإنجاز المعاملات".