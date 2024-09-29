ملفات رئيس البرلمان وأوضاع المنطقة على طاولة اجتماع بارزاني والسامرائي

وقال مكتب السامرائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللقاء تناول تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية الراهنة والتطورات الأخيرة في العراق، كما تم التباحث بشأن الجهود والمساعي الجارية لاختيار رئيس النواب العراقي، فضلاً عن مناقشة الأوضاع الراهنة على مستوى المنطقة".وأضاف المكتب، أن من قيادات ونواب تحالف العزم رافقوا السامرائي في خلال اللقاء".