نشرة السومرية.. عراقيون يواصلون فعالياتهم المنددة باغتيال نصر الله وانتقادات للصمت الدولي على جرائم الكيان

# انتشال جثمان من موقع جريمة الاغتيال.. وحزب ينعى القياديين علي كركي ونبيل قاووق# الكيان الصهيوني يوسع عملياته العدوانية.. غارات تستهدف غربي اليمن.. وقصف ريف السوري# في العراق.. استمرار التظاهرات والفعاليات المنددة باغتيال .. وانتقاد للصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال# لمصالح وغايات سياسية.. الكشف عن صراع خفي تقوده بعض القوى ضد الحكومة.. والتنافس الانتخابي احد الاسباب