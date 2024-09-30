الحبس 6 أشهر بحق كاتب "مقرب من السوداني"

وقال سند في تغريدة اطلعت عليها السومرية نيوز، ان جلسة الحكم على السماوي انتهت وتم صدور حكم بالحبس 6 اشهر على خلفية الدعوى المقامة من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والنائب مصطفى سند ورئيس إدارة مفوضية الانتخابات الأسبق مقداد الشريفي.وفي مطلع أيلول الجاري قامت محكمة جنح الكرخ بتكفيل اياد السماوي بمبلغ 5 ملايين دينار، فيما لم تكشف تفاصيل الدعوى القضائية واسبابها، لكن منصات في التواصل الاجتماعي تناقلت رسائل للسماوي في احدى مجاميع الواتساب فيها تهجم على بعض الشخصيات المعارضة للسوداني.