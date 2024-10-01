لجنة الأمن النيابية تعلن استكمال قانون المخابرات الوطني

عضو والدفاع، حسن الشمري، أوضح أن "اللجنة أنهت العمل على صياغة القانون، وأن جميع الفقرات تمت مراجعتها بعناية لضمان توافقها مع المتطلبات الأمنية".وأضاف الشمري، أن القانون بات جاهزا بشكل كامل للتصويت النهائي داخل البرلمان، ما يشكل خطوة مهمة في تعزيز الأمن الوطني، بحسب صحيفة الرسمية.