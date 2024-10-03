"يستخدم شركات أمريكية ولا يدفع أجورها".. حكم قضائي أمريكي يظهر أهمية "حصانة الفيدرالي على دولارات العراق"

قضية جديدة ودعوى قضائية ضد العراق، فتحت الباب مجددًا عن مدى أهمية هذا الاجراء، حيث أمرت محكمة أمريكية بدفع 5.7 مليون دولار أمريكي لشركة محاماة أمريكية ، ترافعت ودافعت عن في قضية رفعتها ضده أمريكية متعاقدة مع .الشركة الامريكية "واي اواك" كانت قد خسرت دعوى قضائية امام في 2022، طالبت من خلالها بدفع تعويضات بمبلغ 120 مليون دولار، عن اخلاله بعقد بينها وبين العراقية تتعلق بالتعامل مع الخردة الناجمة عن معدات الجيش، وكانت المحاماة الامريكية هي من تقاضت كمدافع عن بهذه القضية.وبحسب محكمة الاستئناف الامريكية، فأن الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية غير صحيح، والذي الزم بدفع 121 مليون دولار، حيث ان محصن من الدعوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية، ولا يفقد حصانته في هذه الدعوى فقط إذا تسبب خرق العقد في تأثير مباشر في الولايات المتحدة، وهو ما لم يحدث، مما أدى إلى إلغاء حكم محكمة المقاطعة وإعادة القضية لرفضها.لكن، في القضية الجديدة، تطالب المحاماة بدفع اجورها وتعويضاتها، حيث أصدرت محكمة أمريكية بضرورة ان يدفع 5.7 مليون دولار الى المحاماة، وقال قاضي المحكمة ان عدم تواصل في البداية، رغم الطلبات المستمرة من المحاماة، ومحاولات اللاحقة لتجنب الدفع، أظهرت "عدم حسن نية واضح من جانب العراق"، مبينا ان "في كل من هذه القضية وقضية Wye Oak السابقة، أظهر استعداداً للاستفادة من خدمات كيانات مقرها الولايات المتحدة دون دفع مقابلها."