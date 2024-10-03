"في القريب العاجل".. عودة المفاوضات العراقية الكويتية لإنهاء الخلافات

وقال مموقع وزارة العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نائب رئيس وزير استقبل في واشنطن باربرا ليف، مساعدة وزير الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين".وأضافت الوزارة، أنه "جرى التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في المنطقة وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، وأهمية بذل الجهود لمساعدة النازحين اللبنانيين وتوفير الدعم لإنهاء الأزمة الإنسانية".وبحسب البيان، أعربت مساعدة وزير عن دعمها الكامل للعراق وجهود الحكومة العراقية في احتواء الأزمات.وتابعت الوزارة، أنه "تم التطرق إلى موضوع حل المشاكل العالقة مع دولة الكويت وضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات".وقلت الوزارة عن وزير قوله، إن "اللقاءات الأخيرة في نيويورك بين الوفدين العراقي والكويتي أكدت أن الحوارات هي السبيل الصحيح لحل المشاكل، وأنها ستبدأ في القريب العاجل"، مؤكدا على "رغبة الحقيقية في التوصل إلى تفاهمات لحل الخلافات القائمة".وبحسب بيان الوزارة، اتفق الطرفان على "ضرورة التهدئة وحرص كافة الأطراف على عدم اتساع دائرة النزاع في منطقة الشرق الأوسط، وبذل الجهود اللازمة لإنهاء الصراع وتجنيب المنطقة خطر التصعيد".